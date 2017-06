Neues "Assassin's Creed" im Herbst

Eigentlich steht die Ubisoft -Präsentation zur diesjährigen E3 erst heute Abend um 22:00 Uhr an. Einen der wichtigen Titel überließ der Publisher allerdings vorher schon dem Plattformhalter Microsoft für seine Show. " Assassin's Creed Origins " heißt der neue Serienteil, der am 27. Oktober für Xbox One, PC und PS4 erscheint.Die neue Teil spielt im antiken Ägypten: "Die Spieler übernehmen die Rolle von Bayek, einem Hüter Ägyptens, dessen persönliche Geschichte zur Gründung der Assassinen-Bruderschaft führen wird. Die Spieler tauchen in eine lebendige und systemische offene Welt ein. Sie lüften die Geheimnisse der groß en Pyramiden, vergessenen Mythen, der letzten Pharaonen und - eingraviert als lange verschollene Hieroglyphen - die Entstehungsgeschichte der Assassinen-Bruderschaft", so Ubisoft in der Ankündigung.Der französische Publisher selbst spricht für "Assassin's Creed Origins" von einem "Neubeginn" für die Marke. " Syndicate " blieb im Oktober 2015 hinter den Verkaufserwartungen zurück. Daher schickte der Publisher die Marke in die Pause und nahm vom bisherigen jährlichen Erscheinungsrhythmus Abstand. Mit "Origins" will man wieder an alte Erfolgszeiten der Lizenz anknüpfen. Entwickelt wird es bei Ubisoft Montreal, die in der Serienhistorie zuletzt für " Assassin's Creed IV: Black Flag " verantwortlich waren - und das gilt unter Fans als einer der besten Teile der Reihe.

Quelle: GamesMarkt.de

