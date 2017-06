Neues "Angry Birds" aus München

Rovio vertraut bei seiner "Angry Birds"-Marke weiterhin auf deutsche Entwicklungsarbeit. Nach " Angry Birds Epic " ließ der finnische Konzern auch den neuen Ableger "Evolution" bei Chimera Entertainment in München fertigen. Das Studio, das zum Netzwerk von rcp gehört, konzipierte das Mobile-Game für iOS- und Android-Plattformen. "Angry Birds Evolution" ist ab sofort weltweit im Free-to-Play-Modell verfügbar."Bei unserer zweiten Zusammenarbeit mit Rovio nach 'Angry Birds Epic' hatten wir sehr viel gestalterische Freiheiten und durften uns haufenweise abgedrehte Sachen ausdenken, was dem ganzen Team eine Menge Spaß gemacht hat", sagt Christian Kluckner , Managing & Operations Director bei Chimera Entertainment. "Rovio ist ein fantastischer Partner; die herausragende Qualität des Spiels ist nicht zuletzt der ausgezeichneten Zusammenarbeit und dem großen Engagement beider Seiten zu verdanken.""Endlich begibt sich 'Angry Birds Evolution' in die freie Wildbahn," so Miika Tams, Vice President of Games bei Rovio Entertainment. "'Angry Birds Evolution' zeigt überzeugend, dass unsere Vögel auch zu einem etwas älteren Publikum passen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, dem Spiel durch den speziellen Humor und den zahlreichen Film-, TV- und Comic-Referenzen einen erwachseneren Touch zu verpassen."

Quelle: GamesMarkt.de

