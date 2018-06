Neuer SVP bei Activision, Sony-Titel steigen in UK Charts

, Head of Corporate Communications bei Twitter, wechselt zu. Dort wird sie alsundunter anderem globale Kommunikationsstrategien für Titel wie "Call of Duty", "World of Warcraft", and "Overwatch" entwickeln und überwachen. | Quelle: twitter.com Dank Sonys Rabattaktionsteigen einige PlayStation-Titel in denauf. So kämpft sich "God of War" erneut an die Spitze, während "Fallout 4" in derhinter "FIFA 18" landet. Auch "Assassin's Creed Origins" und "Call of Duty: WWII" profitieren von den erhöhten Verkaufszahlen und schnellen von Platz 21 und 33 hoch in die zwei hinteren Slots der Top 10.steigt dafür nach nur einer Woche auf der Nummer Eins rapide ab auf die acht. | Quelle: www.chart-track.co Zumdes Survival-Games verkündetauf Twitter dievon "". 17 Millionen Exemplare gingen bis April 2018 über die Ladentheke. | Quelle: twitter.com

Quelle: GamesMarkt.de

