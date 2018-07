Neuer Medienstaatsvertrag soll Let's Player von Zulassung ausnehmen

Ob die Betreiber reichweitenstarker Youtube- und Twitch-Channels Rundfunk im klassischen Sinn machen, ist juristisch umstritten. Weil die Landesmedienanstalten im letzten Jahr bei Online-Angeboten verstärkt aktiv wurden, beantragten große Kanalinhaber wie beispielsweise Gronkh oder Pietsmiet Sendelizenzen bei der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK). Der neue Rundfunkstaatsvertrag, der nun in einem ersten Entwurf der Landesregierung Rheinland-Pfalz vorliegt, könnte aber nun Klarheit schaffen. Denn in der ersten Fassung sind Let's-Play-Angebote explizit von einer Zulassungspflicht ausgenommen.In Paragraph 20b "Bagatellrundfunk" (ehemals "Hörfunk im Internet") heißt es: "Keiner Zulassung bedürfen (...) Rundfunkprogramme im Internet, die regelmäßig im Monatsdurchschnitt weniger als 20.000 Zuschauer erreichen [oder vorwiegend dem Vorführen und Kommentieren des Spielens eines virtuellen Spiels dienen]". Auch Angebote, die "weniger als 5000 Nutzern zum zeitgleichen Empfang angeboten werden", sind nach der Neufassung ausgenommen.Let's Player wie die genannten Gronkh und Pietsmiet, die vorranging Games in ihren Übertragungen vorspielen, wären im neuen Medienstaatsvertrag also nicht zulassungspflichtig. "Die zuständige Landesmedienanstalt bestätigt die Zulassungsfreiheit auf Antrag durch Unbedenklichkeitsbescheinigung", erklärt der Rechtstext dann die Konsequenz. Youtuber und Streamer, deren Inhalte nicht im Gamesbereich sind und die mehr als 20.000 Zuschauer erreichen, müssten hingegen weiterhin eine Lizenz beantragen.Aktuell liegt der Vorschlag für den Medienstaatsvertrag online über die Webseite der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz vor. Bis zum 26. August sind alle Bürger aufgerufen, sich mit Rückmeldung zu beteiligen. "Rundfunk ist heute mehr als Radio und Fernsehen: Smart-TVs, Streaming oder User-Generated-Content sind nur einige Begriffe, die den Medienwandel beschreiben. Hier wollen wir als Bundesländer die Grundlage für eine zeitgemäße Regulierung schaffen.Daher laden wir Bürgerinnen und Bürger sowie Medienschaffende ein, aus dem Rundfunkstaatsvertrag einen Medienstaatsvertrag zu machen", so Heike Raab, Staatssekretärin für Medien und Digitales in Rheinland-Pfalz.

