Neuer Medienminister für Bayern

Bayerns neuer Ministerpräsident Markus Söder hat wie erwartet umfangreiche Änderungen im Kabinett und beim Zuschnitt der Ressorts vorgenommen. Massiv betroffen ist davon nicht zuletzt die Filmförderung und die Arbeit des FFF Bayern . Denn Ilse Aigner , die künftig als Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr fungiert, muss ihr Amt als Medienministerin an den neuen Staatsminister für Digitales, Medien und Europa, Georg Eisenreich , abtreten, der damit seit heute auch Aufsichtsratsvorsitzender des FFF Bayern ist. Diese Personalie macht bereits klar: Die Zuständigkeit für Medien, Medienförderung, Medien- und Filmpolitik ist aus dem Wirtschaftsministerium - das nun vom bislang dort als Staatssekretär tätigen Franz Josef Pschierer geleitet wird - abgewandert und liegt nun wieder in den Händen der Staatskanzlei, deren Leitung Florian Herrmann übernommen hat.Die Zuständigkeit für den Medienbereich war in der vorangegangenen Legislaturperiode vom damaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer dem Wirtschaftsministerium unter der nach wie vor als stellvertretende Ministerpräsidentin amtierenden Ilse Aigner zugeschlagen worden. Aigner hatte sich in ihrer Zeit an der Spitze des Medienressorts als ausgesprochene Unterstützerin dieses Bereichs erwiesen. Seit ihrem Amtsantritt im Jahr 2013 waren die Mittel des FFF Bayern von rund 29 auf zuletzt über 39 Mio. Euro angewachsen - und der Freistaat hatte an diesem Zuwachs den mit Abstand größten Anteil. Der neue Medienminister Georg Eisenreich war zuletzt als Staatssekretär im Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst tätig.

