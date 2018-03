Neuer Media Markt in München eröffnet

Großansicht Im neuen Media Markt werden 30.000 Artikel vorrätig gehalten (Bild: Media-Saturn-Holding GmbH) Im neuen Media Markt werden 30.000 Artikel vorrätig gehalten (Bild: Media-Saturn-Holding GmbH)

Seit 8. März, 7.00 Uhr, ist Elektrofachmarktkette Media Markt mit einem neuen Standort in München-Unterföhring vertreten. Eröffnet wurde das Outlet, das sich im Gebäude eines ehemaligen Baumarkts befindet, im Gewerbepark an der Feringastraße auf einer Fläche von 1.300 Quadratmetern."Wir wollen in Unterföhring eine optimale Nahversorgung mit modernen Elektronikgeräten sicherstellen - mit einem attraktiven Sortiment, unserem Multichannel-Konzept und maßgeschneiderten Serviceleistungen", erklärte Geschäftsführer Tobias Huber bereits vor der Neueröffnung. Der 47-Jährige ist auch als geschäftsführender Gesellschafter für den Standort im Münchner Euroindustriepark verantwortlich. Ihm zur Seite steht als Geschäftsleiter in Unterföhring der 37-jährige Florian Turba, der seit neun Jahren bei Media Markt ist und zuletzt als Verkaufsleiter im Markt im Euroindustriepark tätig war.Nach Unternehmensangaben werden in dem neuen Media Markt ständig rund 30.000 verschiedene Artikel vorrätig gehalten. Bereits am 7. März wurde die Neueröffnung in Münchner Zeitungen mit einer mehrseitigen Anzeigenbeilage beworben.

Quelle: VideoMarkt

