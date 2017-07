Neuer Kongress SPOBIS Gaming & Media im Rahmen der gamescom

Junge Zielgruppen, asiatischer Markt, neue Partner: Wie der FC Schalke 04 mit eSport langfristig Geld verdienen will

Alexander Jobst | Vorstand Marketing, FC Schalke 04



Das kritische Verkaufsgespräch: Welche Fragen Sponsoren und Media-Spender an den eSport haben

Andreas Nassauer | Head of Group Media, Deutsche Telekom

Ralf Reichert | CEO, ESL



Ran an neue Zielgruppen: Die eSport-Pläne der deutschen Medienkonzerne

Michael Heise | Vice President Games and Product Innovation, RTL Interactive

Stefan Zant | Managing Director, ProSiebenSat.1 Sports

Robin Seckler | Geschäftsführer Digital Products, Sport1



Learning by playing: Showmatch VfL Wolfsburg vs. FC Schalke 04

Tim "Tim Latka" Schwartmann | eSportler, FC Schalke 04

Timo "TimoX" Siep | eSportler, VfL Wolfsburg

Die SPOBIS-Eventreihe um Europas größten Sportbusinesskongress bekommt im Jahr 2017 ein weiteres B2B Highlight - den SPOBIS Gaming & Media . In Kooperation mit dem gamescom-Veranstalter Koelnmesse und dem BIU als Träger findet die Premiere am 21. August 2017 statt - einen Tag vor Beginn der gamescom.Die Kongressthemen richten sich an der an der Schnittstelle von eSport/Gaming und Sportbusiness aus, während aktuelle Themenkomplexe aus beiden Welten aufgegriffen und Top-Entscheider aus den unterschiedlichen Industrien zusammengebracht werden.Unter anderem erwarten Sie folgende Themen beim SPOBIS Gaming & Media 2017 Das gesamte Programm inklusive Informationen zu weiteren Specials wie einen Live-Hackathon, der in Kooperation mit Google und YouTube stattfindet, finden Sie hier

Quelle: SPONSORs Verlag

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen