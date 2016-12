Neuer Finanzvorstand bei ProSiebenSat.1

Zum 1. Juni 2017 übernimmt Jan Kemper den Posten des Finanzvorstands bei ProSiebenSat.1 . Wie die Sendergruppe heute mitteilt, folgt der 36-Jährige auf Gunnar Wiedenfels , der das Unternehmen Ende März 2017 verlässt. Von April bis zu Kempers Amtsantritt wird Deputy CFO Ralf Peter Gierig den Finanzbereich bei ProSiebenSat.1 leiten.Jan Kemper ist seit Dezember 2010 als Senior Vice President Finance beim Online-Versandhändler Zalando für die Bereiche Finanzen, Real Estate und indirekter Einkauf verantwortlich und begleitete erfolgreich den Börsengang des Unternehmens, wie es in der ProSiebenSat.1-Mitteilung heißt. Zuvor war er als Investmentbanker für Morgan Stanley und Credit Suisse tätig gewesen.Der ProSiebenSat.1-Vorstandsvorsitzende Thomas Ebeling freut sich schon jetzt auf den Neuzugang: "Ich freue mich sehr, dass wir mit ihm einen ausgewiesenen Finanz-Experten und Manager für uns gewinnen konnten, der sich in einem dynamischen und schnell wachsenden Marktumfeld zuhause fühlt. Gemeinsam mit Jan Kemper werden wir unsere erfolgreiche Arbeit am Kapitalmarkt fortsetzen und unsere Wachstumsziele konsequent weiterverfolgen."

