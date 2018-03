Neuer Ansprechpartner für Film- und TV-Industrie bei Facebook

Großansicht Jens-Uwe Bornemann Jens-Uwe Bornemann

Seit Anfang März fungiert Jens-Uwe Bornemann , ehemaliger Leiter des UFA Lab und zuletzt SVP Multi-Platform Networks & Strategic Partnerships bei FremantleMedia, als Director of Media Partnerships Central and Eastern Europe bei Facebook. In dieser Funktion ist Bornemann dort insbesondere für die Beziehungen mit der Film- und TV-Industrie, digitalen Publishern, Social Influencern und Creators in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Benelux-Staaten, Osteuropa und Russland verantwortlich. Für diese Regionen wird er Marketingstrategien entwickeln, die die "regionalen Bedürfnisse der Partner widerspiegeln", heißt es in einer Pressemitteilung."Es ist eine großartige Chance für mich, die jahrelange Arbeit bei der Entwicklung und Implementierung von Strategien für die digitale Transformation mit den Werkzeugen und Ressourcen von Facebook in enger Zusammenarbeit mit den Medienpartnern in den jeweiligen Regionen fortzusetzen. Der Videokonsum bei Facebook ist in den vergangenen Jahren um ein Vielfaches gestiegen und es ist eine sehr aufregende Zeit für mich, an der nächsten Entwicklungsstufe dieses Formats des Geschichtenerzählens in einer sozialen Umgebung teilzuhaben und sie auszubauen", so Bornemann über seine neue Aufgabe.

Quelle: Blickpunkt:Film

