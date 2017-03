Neuer Anlauf für Spielekonferenz in München

Computec hat für den 25. und 26. Oktober erstmals die Making Games Conference angekündigt. Die zweitägige Veranstaltung soll Master Classes bieten und findet im Rahmen der Medientage München statt. Partner und Förderer sind der BIU , das Bayerische Wirtschaftsministerium und die Medientage München Ob sich Games damit endgültig als Teil der Medientage München etablieren können, einen der wichtigsten Medienkongresse der Bundesrepublik, ist ungewiss. Die Making Games Conference ist zwar zeitlich im Rahmen der Medientage geplant, ob sie auch räumlich zusammenliegen ist unklar. Zudem ist Computec Veranstalter der Konferenz, nicht die Medientage. Es gibt also auch eine organisatorische Trennung.Tatsächlich gab es in den vergangenen Jahren immer wieder - wenn auch meist halbherzige - Versuche der Medientage-Organisatoren, das Thema Games auf den Medientagen München zu etablieren. Meist reichte es aber nur für eine Handvoll Games-relevanter Vorträge und Panels und die waren nicht genug, um zahlreiche Vertreter der Branche auf den Kongress zu locken.Auch die Konferenz Munich Gaming, welche die Medientage München als branchenfremdes Unternehmen einst parallel zum Deutschen Computerspielpreis veranstalteten, wurde nach wenigen Jahren nicht weiter fortgesetzt. Und die Serious-Games-Konferenz GamifyCon debütierte zwar einst im Rahmen der Medientage, blühte aber erst auf, als sie unabhängig vom Kongress und in Zusammenarbeit mit dem vbw stattfand.Für den Standort München ergibt sich durch die Computec-Konferenz dennoch eine neue Chance auf ein jährlich stattfindendes Informationsevent. Schließlich investiert Computec derzeit massiv in seine Präsenz, auch auf politischer Ebene. Das Fürther Medienunternehmen engagiert sich mit Medialeistungen in Höhe von bis zu 3,3 Mio. Euro an der bayerischen Gamesförderung, die ebenfalls beim Bayerischen Wirtschaftsministerum angesiedelt ist.60.000 Euro an Medialeistungen stellt Computec dem Gewinner des Besten Spiels beim Deutschen Computerspielpreis bereit, der vom Bundeswirtschaftsministerum, dem GAME und dem BIU veranstaltet wird. Und über das Tochterunternehmen Aruba Events tritt Computec als Organisator der Quo Vadis-Konferenz in Berlin auf, die Teil der geförderten International Games Week Berlin ist, sowie der beiden Kölner und vom Land NRW unterstützten Veranstaltungen devcom, die neue Entwicklerkonferenz der BIU-Messe gamescom, und des Deutschen Entwicklerpreises.

Quelle: GamesMarkt.de

