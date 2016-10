Neuer Anlauf für Kinoadaption von "Gears of War"

Großansicht Zu "Gears of War" - hier ein Screenshot der Neuauflage des ersten Teils - befindet sich erneut ein Kinofilm in Entwicklung (Bild: Microsoft) Zu "Gears of War" - hier ein Screenshot der Neuauflage des ersten Teils - befindet sich erneut ein Kinofilm in Entwicklung (Bild: Microsoft)

Für Microsoft zählt er zu den wichtigsten Veröffentlichungen dieses Spielejahres: der Deckungsshooter " Gears of War 4 ", eines der exklusiven Aushängeschilder der Konsole Xbox One. Rund 22 Mio. Exemplare wurden laut Microsoft von den bisherigen Teilen inklusive des Spin-Offs " Gears of War: Judgment " und einem Next-Gen-Upgrade des ersten Teils seit 2007 verkauft, die Umsätze mit den Spielen summieren sich demnach auf über eine Milliarde Dollar.Anlässlich einer Pressekonferenz zum bevorstehenden Launch des Titels gab Microsoft nun bekannt, dass sich erneut eine Kinofilmadaption zur Erfolgsfranchise in der Entwicklung befindet. Schon 2007 war eine Verfilmung angekündigt worden, die bei New Line entstehen sollte. Doch nachdem 2008 mit Len Wiseman auch ein Regisseur an Bord gekommen war, fiel das Projekt 2010 nach rund dreijähriger Entwicklungsphase auseinander.Nun liegen die Filmrechte bei Universal , wo Scott Stuber (" Ted ") und Dylan Clark (" Planet der Affen: Revolution ") über Bluegrass Films produzieren sollen. Laut Microsoft wurde bislang weder ein Drehbuchautor, noch ein Regisseur verpflichtet, allerdings stehe bereits fest, dass der Film eine eigene Geschichte im "Gears"-Universum erzählen solle und keine direkte Adaption eines der Spiele werde.Zuletzt hat Universal mit einer Games-Adaption eher durchwachsene Erfahrungen gemacht: " Warcraft: The Beginning ", der unter anderem auf dem erfolgreichsten Online-Rollenspiel überhaupt basierte, floppte in den USA gnadenlos. In anderen Märkten (vor allem in China, wo ihm ein Startrekord gelang), war dem Film jedoch deutlich mehr Glück beschieden. Aktuell kann "Warcraft" ein globales Einspiel von knapp 434 Mio. Dollar vorweisen - dies allerdings bei reinen Produktionskosten von geschätzten 160 Mio. Dollar. In Deutschland erreichte der Film gut 1,2 Mio. Zuschauer.Abzuwarten bleibt ohnehin, wie nahe sich eine Kinoadaption von "Gears of War" am Vorbild bewegen kann - denn die (in Deutschland teils noch immer mit Indizierungen belegte) Reihe richtet sich klar an erwachsene Spieler.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen