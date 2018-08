Neue Werbeformate bei Facebook-Apps

Facebook reagiert auf Googles "Rewarded Ads", die der Suchmaschinengigant zur diesjährigen Game Developers Conference einführte. Facebook zieht nun mit drei neuen Werbeformaten nach und bietet in seinem Newsfeed nun ebenfalls Playable Ads an. Außerdem sollen im Laufe des Jahres weitere hilfreiche Tools für Werbebetreiber in den Bereichen "Retention Optimization" und "Value Optimization" beziehungsweise App-Event-Optimierung veröffentlicht werden.Die Playable Ads sind ab sofort verfügbar und geben Spielern die Möglichkeit, eine Gameapp vor dem Kauf zu testen. Das koreanische Studio Bagelcode, das hinter Spielen wie "Tropical Dreams" oder "Wild City" steht, sowie "Angry Birds"-Entwickler Rovio haben beim Testen des neuen Formats bereits positive Erfahrungen gemacht. Demnach kehren Spieler mit höherer Wahrscheinlichkeit zu einem gekauften Spiel zurück, wenn sie es vorher bereits angespielt haben und sind dadurch auch offener für In-App-Einkäufe.Die App-Event-Optimierung, die gezielt nach Nutzern sucht, die mit hoher Wahrscheinlichkeit In-App-Einkäufe tätigen, startete Facebook bereits vor zwei Jahren. Ab September wird diese nun aber mithilfe von "minimum Return on Ad Spend bidding" weiter optimiert um die Kosten der Werber geringer zu halten und dadurch den Umsatz zu steigern. Weiterhin soll die sogenannte "Retention Optimization" Appbetreibern in Zukunft die Möglichkeit geben, ihre Werbung direkt an die intensivsten Nutzer zu richten.

Quelle: GamesMarkt.de

