Neue Weltrekorde für Lara Croft

Großansicht Insgesamt 270 Lara-Croft-Cosplayer versammelten sich auf der Paris Games Week (Foto: Square Enix) Insgesamt 270 Lara-Croft-Cosplayer versammelten sich auf der Paris Games Week (Foto: Square Enix)

Gleich über zwei neue Weltrekorde können sich der Publisher Square Enix und der Entwickler Crystal Dynamics freuen. Die Videospielikone und Kultfigur Lara Croft brachte die neuen Bestmarken ein. Die Verantwortlichen des " Guinnes World Records " verliehen der Archäologin jetzt den Eintrag "Most Magazine Cover for a Videogame Character" verliehen. Mit insgesamt 1230 Auftritten auf Gaming-, Film-, Kultur- und Livestyle-Titelblättern ist die Figur damit der am häufigsten abgebildete Spielecharakter auf den Titelblättern.Der zweite Eintrag wurde am 29. Oktober auf der Spielemesse Paris Games Week verliehen. Dort trafen sich 270 Cosplayer aus aller Welt, die sich zum 20-jährigen Jubiläum von " Tomb Raider " als Lara Croft verkleideten, und somit einen neuen Rekord als "Most People Dressed as Lara Croft" aufstellten. Die beiden Weltrekorde gesellen sich zu den sechs anderen Rekorden, die Lara bereits im "Guinnes World Records" besitzt."In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Lara Croft als ein ikonischer Charakter des Entertainments entwickelt und etabliert", sagt Rich Briggs, Global Brand Director von Crystal Dynamics. "Der Guinness-Weltrekord zeigt ihren bestehenden Einfluss auf die Popkultur und ihre anhaltende Relevanz.""Mit einem mächtigen Erbe und einer Reihe von großen Spielen ist Lara eine ikonische Figur für Videospiele", sagt Stephen Daultrey, Redakteur der Guinness World Records Gamer's Edition. "Es ist fantastisch, so viele Cosplayer auf diese einzigartige Weise feiern zu sehen. Zusammen mit dem Rekord für die meisten Magazin-Cover sind das bereits zwei meiner beliebtesten neuen Einträge dieses Jahr. Ich freue mich darauf, sie im nächsten Jahr in der Gamer's Edition der Guinness World Records zu sehen."

