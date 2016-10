Neue TV-App: Apple vereint Streamingangebote unter einem Dach

Großansicht Ab Dezember zunächst in den USA verfügbar: die neue TV-App von Apple (Bild: Apple) Ab Dezember zunächst in den USA verfügbar: die neue TV-App von Apple (Bild: Apple)

Eine App für alle Videoinhalte: Apple hat eine neue TV-App vorgestellt, die den Zugriff auf TV-Sendungen und Filme aus verschiedenen Apps auf Apple TV, iPhone und iPad vereinheitlichen soll. Die TV-App wird ab Dezember als kostenloses Softwareupdate für Kunden von Apple TV (4. Generation), iPhone und iPad in den USA verfügbar sein. Ob und wann ein internationaler Rollout geplant ist, lässt Apple in seiner Ankündigung offen.Apples TV-App bringt mit der Sektion "Watch Now" nicht nur einen zentralen Ort, an dem alle verfügbaren Sendungen und Filme, die Kunden bei iTunes und in Apps Dritter horten, mit, sondern auch eine Synchronisationsfunktion. So können Nutzer Inhalte, die sie auf einem Gerät beginnen anzuschauen, auf all ihren Apple-Geräten an der Stelle fortsetzen, an der sie zuletzt unterbrochen haben. Zudem soll eine Single-Sign-on-Funktion dafür sorgen, dass US-Kunden ohne nochmalige Anmeldung auf ihre Pay-TV-Abonnements zugreifen können. Sprachassistentin Siri kommt in den USA schon jetzt verstärkt zum Einsatz und ist auf Zuruf dabei behilflich, gewünschte Live-TV-Übertragungen einzuschalten, etwa Sportevents und Nachrichtensendungen."Apps auf Apple TV, iPhone und iPad zu verwenden, ist für so viele von uns zur bevorzugten Art geworden, fernzusehen", sagt Eddy Cue, Senior Vice President Internet Software und Services von Apple. "Die TV App zeigt was man als nächstes anschauen kann und macht es einfach, Fernsehserien und Filme aus vielen Apps an einem einzigen Ort zu entdecken."

Quelle: VideoMarkt

