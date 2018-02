Neue Rockstars für deutsches Team von Rockstar Games

Großansicht Neu bei oder mit neuen Aufgaben im Rockstar Games Team (v.l.): Julius Busch, Michael Zigon und Michael Kählig Neu bei oder mit neuen Aufgaben im Rockstar Games Team (v.l.): Julius Busch, Michael Zigon und Michael Kählig

Das deutsche Team von Rockstar Games hat sich neu sortiert und wurde verstärkt. Bereits seit Oktober verstärkt Julius Busch das Team um Jochen Till als Marketing & Communications Coordinator. Busch kommt von webedia wo er als Host und Producer in der Videoredaktion von Gamepro und Gamestar tätig war.Seit Anfang Februar verstärkt zudem Michael Kählig das Team als Communications Manager. Kählig kommt von Activision Blizzard wo er als PR Manager DACH unter anderem Destiny und Call of Duty betreute. Er besetzt die vakante Stelle von Seckin Özdündar , der Mitte 2017 zu ToLL Relations nach Frankfurt wechselte.Last not least wurde Michael Zigon zum Senior Product Manager bei Rockstar Games befördert. Zigon ist seit 2007 bei der Münchner Take-Two-Niederlassung in verschiedenen Positionen unter anderem auch für das Rockstar Games Team tätig

Quelle: GamesMarkt.de

