Neue Retailversion von "Minecraft: Story Mode" angekündigt

"Minecraft: Story Mode" kommt ab dem 28. Oktober erneut in den Handel. Dieses Mal als "The Complete Adventure"-Version. Diese Auflage bringt zum ersten Mal alle acht Episoden zusammen: Die fünf Episoden des ersten Season-Passes sind auf der Disc vorhanden, die drei zusätzlichen Episoden der 'Adventure Pass'-Add-On-Serie können mittels eines beigelegten Codes heruntergeladen werden. Als Plattformen sind für Ende Oktober PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 und PC vorgesehen. Die PS3-Version solle zu einem späteren Zeitpunkt folgen.Die im vergangenen Herbst erschienene " Season Pass Disc "-Version von "Minecraft: Story Mode" enthielt nur die erste Episode auf der Disc und berechtigte zum späteren Download der weiteren noch vier Episoden."Minecraft: Story Mode" ist ein Adventure-Spiel von Telltale, den Machern unter anderem von " The Walking Dead ", " Game of Thrones " oder " Batman - The Talltale Series ".

Quelle: GamesMarkt.de

