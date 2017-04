Neue Marketingkampagne bei Euronics

Großansicht Benedict Kober, der Vorstandssprecher der Euronics Deutschland (Bild: Euronics) Benedict Kober, der Vorstandssprecher der Euronics Deutschland (Bild: Euronics)

Großansicht Euronics-Kongress in Leipzig (Bild: Euronics) Euronics-Kongress in Leipzig (Bild: Euronics)

Die Verbundgruppe Euronics kündigt auf ihrem jährlichen Mitgliederkongress eine Neuausrichtung der Marke an. Kern der neuen Marketingstrategie ist die Kampagne "Für dein bestes Zuhause der Welt", die von der Hamburger Agentur Grabarz & Partner erdacht wurde. Die 360-Grad-Kampagne stellt die Servicekompetenz im stationären Handel mit der Multi-Kanal-Präsenz von Euronics in den Fokus. Gleichzeitig ermöglicht sie allen Euronics-Händlern, ihre Werbemittel - von großflächigen Plakaten bis zum Flyer - auf ihre Bedürfnisse individuell anzupassen und durch ihre Präsenz die eigene Position gegenüber lokalen Wettbewerbern zu stärken."Mit der Neuausrichtung der Marke Euronics positionieren wir uns als genau der starke Servicepartner, der wir sind. Gleichzeitig rücken wir das Zuhause als wichtigsten Lebensraum unserer Kunden in den Mittelpunkt und setzen durch die Kombination von lösungsorientiertem Vor-Ort-Service und aktuellen Produkttrends neue Impulse im Multikanal-Handel", erläutert Benedict Kober , der Vorstandssprecher der Euronics Deutschland eG.Für die Zukunft will die Einkaufsgenossenschaft aus dem schwäbischen Ditzingen, die in Deutschland an rund 1500 Standorten vertreten ist, indes auch seine Präsenz im Online-Handel ausbauen. Aktuell haben Konsumenten im Internet-Shop Zugriff auf mehr als 150.000 Produkte und rund 300 Services."Durch die Verknüpfung von Online-Angebot und attraktiven Verkaufsflächen zu einem digitalen Point of Emotion schaffen wir eine wesentliche Differenzierung zu Pure Playern und Flächenmärkten und generieren auf diese Weise einen Wettbewerbsvorteil für unsere Mitglieder, der bereits heute zu Umsatzzuwächsen führt", so Kober. "Daher gilt es für uns, im Handel mehr denn je, unsere Arbeit auch in Zukunft konsequent an den Bedürfnissen unserer Kunden auszurichten und emotionalisierende Erlebniswelten zu installieren. Nur so können wir dem durch die Digitalisierung veränderten Konsumentenverhalten gerecht werden. Daran arbeiten wir kontinuierlich und haben jüngst ein entsprechendes CRM-Projekt gestartet."Der Euronics-Kongress fand vom 2. bis 4 April auf dem Leipziger Messegelände statt. Die jährliche Hausmesse dient dem Verbund auch stets zur Präsentation seines Jahresabschlusses

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen