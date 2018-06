Neue "Halo"-Serie, EA verliert Hennig

"-Entwicklerkauft das Londoner Technologieunternehmenauf. Die Entscheidung für die Akquisition erfolgte aus Niantics Bestreben, seine-Features speziell im Rahmen ihrerweiterhin zu verbessern. | Quelle: nianticlabs.com Über "Variety" wurde verkündet, dass das amerikanische TV-Networkeine zehnteilige Serien-Adaption von Microsofts "" in Auftrag gibt. Erste Gerüchte um das Projekt kursierten bereits 2013, nun scheint die Produktion allerdings zielstrebig voranzugehen., bekannt durch seine Arbeit an der Neuverfilmung "", wird für mehrere Folgen Regie führen, mit Drehbuchautoran seiner Seite als Showrunner. | Quelle: variety.com In einem Interview mit "Eurogamer" gab Game Directorauf derKonferenz in Barcelona bekannt, dass siebereits im Januar verlassen hat Sie hatte dort an einem noch namenlosen "Star Wars"-Projekt gearbeitet. Die "-Autorin plant in näherer Zukunft ein eigeneszu gründen. | Quelle: eurogamer.net

