Neue EU-Digitalkommissarin hat Arbeit aufgenommen

Großansicht Mariya Gabriel (Bild: European Union/Etienne Ansotte) Mariya Gabriel (Bild: European Union/Etienne Ansotte)

Bereits Mitte Juli hat Mariya Gabriel als neue Kommissarin für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft ihre Arbeit als Nachfolgerin von Günther Oettinger aufgenommen. Dieser ist seit 1. Januar für das Ressort Haushalt und Personal zuständig. Mit 37 Jahren ist die Bulgarin Gabriel die jüngste Kommissarin seit Bestehen der EU-Kommission. Teil ihres Verantwortungsbereichs ist auch das Creative Europe MEDIA Programm.Bereits unmittelbar zum Auftakt ihrer neuen Tätigkeit hat Gabriel am ersten Trilog zur Überarbeitung der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste mit dem Europäischen Parlament und den Mitgliedstaaten im Rat der EU teilnehmen. Sie wird künftig an Projekten mitarbeiten, welche Vizepräsident Andrus Ansip, der für den digitalen Binnenmarkt zuständig ist, und Vizepräsident Jyrki Katainen, dem das Ressort Arbeitsplätze, Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit unterstellt ist, leiten und koordinieren.Eine ihrer Kernaufgaben wird die Mitwirkung an der Umsetzung der Strategie für den digitalen Binnenmarkt sein, die die Europäische Kommission im Mai 2015 angenommen und zu der sie am 10. Mai eine Halbzeitbewertung vorgelegt hat.

Quelle: Blickpunkt:Film

