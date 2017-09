Neuauflagen für "L.A. Noire"

Rockstar Games, eine Tochter von Take-Two , veröffentlicht " L.A. Noire " für die aktuelle Konsolengeneration neu. Am 14. November sollen Versionen des Detektiv-Spiels für PlayStation 4, Xbox One und Switch erscheinen. Der ursprünglich 2011 für PS3 und Xbox 360 veröffentlichte Titel wurde dafür grafisch überarbeitet und erscheint in der Neuauflage inklusive aller bisher veröffentlichten Zusatzinhalte. Auf PlayStation 4 Pro und der im November erscheinenden Xbox One X unterstützt " L.A. Noire " in der neuen Version auch 4K-Auflösungen.Außerdem kündigt der Hersteller das Spin-Off "L.A. Noire: The VR Case Files" an. Das Produkt erscheint für HTC Vive und umfasst sieben der Fälle des ursprünglichen "L.A. Noire", die speziell für Virtual-Reality-Darstellung überarbeitet wurden. "The VR Case Files" ist die erste Entwicklung von Rockstar für VR-Brillen."Wir freuen uns darauf, mit 'L.A. Noire' eine einzigartige Mischung aus echter Detektivarbeit, klassischer Hollywood-Atmosphäre und spannender Action auf diese neuen Plattformen zu bringen", so Sam Houser, Gründer von Rockstar Games. "Dank der Wahlmöglichkeit zwischen einem spektakulären Virtual-Reality-Erlebnis, verblüffendem 4K oder der Freiheit, unterwegs zu spielen, bieten diese verbesserten Versionen Spielern

Quelle: GamesMarkt.de

