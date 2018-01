Neuauflage für Ubisofts "South Park: Der Stab der Wahrheit"

Ubisoft veröffentlicht " South Park: Der Stab der Wahrheit " neu: Am 13. Februar erscheint das Rollenspiel für PlayStation 4 und Xbox One und damit erstmals für die aktuelle Konsolengeneration. Erstmals wurde der Titel 2014 für Xbox 360 und die PlayStation 3 veröffentlicht."South Park: Der Stab der Wahrheit" basiert auf der gleichnamigen TV-Serie . Die Schöpfer Mat Stone und Trey Parker waren an der Umsetzung beteiligt. Dementsprechend atmet das Spiel den gleichen schwarzen Humor wie die Vorlage. "Der Stab der Wahrheit" wurde von Obsidian Games entwickelt und sollte eigentlich über THQ erschienen. Nach deren Insolvenz sicherte sich Ubisoft den Titel und finanzierte die restliche Fertigstellung. 2017 brachte der französische Publisher mit " South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe " eine Fortsetzung auf den Markt.

