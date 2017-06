Netzwerk für Serious Games gegründet

In Deutschland formierte sich das Innovationsnetzwerk Serious Games Technologies (SGT). Auf den GameDays (9. und 10. Juni) an der TU Darmstadt wurde der Arbeitskreis vorgestellt. Er soll als unabhängige Instanz dazu beitragen, das Potenzial von "ernsthaften" Spielen für Nutzer und Gesellschaft durch qualitativ hochwertige Produkte besser zu nutzen, Forschung zu unterstützen und die Akzeptanz in Wirtschaft und Gesellschaft zu steigern.SGT wird vom hessischen Telemedia Technologie Kompetenz-Center (httc) koordiniert und im wissenschaftlich-technischen Bereich durch die Serious-Games-Gruppe am Lehrstuhl Multimedia Kommunikation der TU Darmstadt unterstützt. Die Kommunikation unterstützt Thorsten Unger , Geschäftsführer von IJsfontein Interactive Media sowie ehemaliger Geschäftsführer des GAME -Bundesverbands. Die Initiative wird im Rahmen des Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert.Gründungsmitglieder des Netzwerkes sind Unternehmen wie Deck 13 Interactive (Frankfurt), Quantumfrog (Oldenburg), M.I.T e-Solutions (Friedrichsdorf), Szenaris (Bremen), smart medication Rösch & Associates (Frankfurt), m2m Germany (Werheim) und IJsfontein Interactive Media (Mönchengladbach).

Quelle: GamesMarkt.de

