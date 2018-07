NetEase investiert, "The Escapist" wird gekauft

Der chinesischeinvestiertin den britischen Middleware-Hersteller. Das Investment erfolgt über den Kauf von Anteilen. NetEase ist vor allem an SpatialOS interessiert, einer cloudbasierten Entwicklungsumgebgung. | Quelle: improbable.io kauft "". Dasgehörte zuvor Defy Media, das aus dem Zusammenschluss von Alloy Digital and Break Media entstand.wurde bekannt gegeben, dass alle Mitglieder des Magazinswurden, mit Ausnahme von Benjamin Richard Croshaw alias Yahtzee, der den Youtube-Kanal des Magazins führt. Unter Enthusiast Gaming wagt das Magazin nun einen. Im Zuge der Akquirierung beginnt auch eine Kooperation mit Gamejournalisten, dem ehemaligendes Magazins, der "The Escapist" 2011 verließ, aber nun zu dieser Position zurückkehrt. | Quelle: enthusiastgaming.com Diedes ""-Entwicklers Edmund McMillen für ein Kartenspiel zum seinem Indie-Hit ist erfolgreiche und übertrifft die anviesierte Summe um ein Vielfaches. Über 38.000 Sponsoren sammelten eine Summe von, weit mehr als das angelegte Ziel von 5.000 Dollar. Das Kartenspiel mit dem Namen "" soll im November 2018 erscheinen. | Quelle: kickstarter.com holt sich externe Hilfe für die Entwicklung des neuen "Halo". SkyBox Labs, die dem Microsoft-Studio bereits in der Vergangenheit ausgehielfen, werden auch an der Entwickler vonbeteiligt sein. Skybox Labs ist im kanadischen Vancouver beheimatet. | Quelle: skyboxlabs.com

Quelle: GamesMarkt.de

