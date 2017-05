NES Mini verkauft 2,3 Mio.

Der NES Mini war für Nintendo ein veritabler Kassenschlager. Wie Reggie Fils-Aimé, der US-Geschäftsführer der Unternehmens, in einem Interview mit der Zeitschrift Time erklärte, konnten die Japaner seit Marktstart im November rund 2,3 Millionen Geräte der Retro-Konsole ausliefern. Da die bis heute im Handel noch immer weitestgehend vergriffen ist, ist davon auszugehen, dass der diese Stückzahl auch durchverkaufen konnte. Für eine im Grunde knapp 30 Jahre alte Konsole eine sehr respektable Zahl.Für Nintendo entwickelte sich der NES Mini allerdings zum Dilemma. Trotz der großen Nachfrage sah sich das Unternehmen kürzlich gezwungen, die Produktion einzustellen . Eine Entscheidung, die dem Hersteller viel Unmut und Unverständnis der Kunden einbrachte. Viele Konsumenten gingen bisher leer aus, da Nintendo die Nachfrage nach dem NES Mini in den letzten Monaten seit Veröffentlichung nicht bedienen konnte. Wer trotzdem eine der Retro-Konsolen haben möchte, muss teils heftige Aufschläge bei Resellern bezahlen. Bis zu 170 Euro werden auf einschlägigen Plattformen fällig.Wie Fils-Aimé der Time erklärt, war der NES Mini eigentlich immer nur als kleines Produkt für das vergangene Weihnachtsgeschäft geplant. Von der massiven Nachfrage sei man komplett überrascht gewesen, so der Nintendo-Manager. Die Produktionsmenge und -dauer wurde daraufhin sogar erweitert, um der Nachfrage Herr zu werden. Eine echte Antwort auf die Frage, warum dann aber, trotz der nachweislich weiter bestehenden Nachfrage, die Herstellung des Gerätes eingestellt wurde, bleibt auch Fils-Aimé schuldig.

Quelle: GamesMarkt.de

