NES Mini führt Juni-Sales an

Das Nintendo Entertainment System ist die meistverkaufte Konsole des Monats Juni 2018. Das liegt natürlich an der Miniatur-Neuauflage NES Classic Mini, die in diesem Monat seit langer Zeit wieder lieferbar war. Trotz großer Nachfrage hatte Nintendo die Retro-Hardware im Frühjahr 2017 nach rund einem halben Jahr überraschend wieder eingestellt . Rund ein Jahr später nahm der japanische Plattformhalter das Gerät wieder ins Sortiment auf.Und im Juni war der Run auf das NES Classic dann direkt so groß, dass das Gerät laut Hochrechnungen der NPD Group alle anderen Konsolen im Markt übertrumpfte. Laut des US-Marktforschers ist es das erste Mal überhaupt, dass das NES die monatlichen Charts anführt. Allerdings trackt das Unternehmen diese Werte auch erst seit 1995. Die erste Nintendo-Heimkonsole wurde im Westen 1985 eingeführt und 1992 durch den Nachfolger Super Nintendo Entertainment System abgelöst.Prinzipiell war der Juni 2018 ein guter Monat für die Plattformhalter. Der Gesamtumsatz mit Konsolen lag bei 350 Millionen Dollar und damit 52 Prozent über dem Vergleichszeitraum im letzten Jahr. So konnten die Absatzzahlen auch bei PlayStation 4, Xbox One und Switch zulegen. Umsatzsieger für den Juni war überdies erneut die Sony-Konsole, da hier die Verkaufspreise mit Preisen ab 299 Euro deutlich über den 59,99 Euro des NES Classic liegen.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden