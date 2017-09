NES Classic wird neu aufgelegt

Überraschend kündigt Nintendo an, dass das Nintendo Classic Mini: NES nun doch wieder verkauft wird. In einer kurzen Mitteilung via Twitter erklärt die europäische Niederlassung des Unternehmens, dass die aktuell vergriffene Retro-Konsole im kommenden Sommer in Europa wieder ausgeliefert wird.Im Frühjahr dieses Jahres hatte Nintendo die Produktion des NES Classic zunächst beendet , obwohl weiterhin große Nachfrage nach dem Gerät herrscht. Zeitlebens war die Mini-Konsole im freien Verkauf quasi nicht zu bekommen. Vor allem auf Wiederverkaufsplattformen wie beispielsweise eBay erreichten die Preise in Folge absurde Summen. Teilweise wurde der dreifache Preis im Vergleich zur angelegten unverbindlichen Preisempfehlung von 59,99 Euro fällig.Ab Ende September geht indes das SNES Classic Mini in den Handel, eine ebenfalls miniaturisierte Version der klassischen Konsole. Hier gelobte man bereits Besserung , was die Liefermengen angeht. Auch Nintendo of Europe bestätigte diese Ansage: Auch 2018 sollen neue Chargen des SNES Mini an den Handel geliefert werden.

Quelle: GamesMarkt.de

