NBA und Take-Two gründen eSport-Liga

Großansicht Take-Two-CEO Strauss Zelnick (r.) mit NBA Commissioner Adam Silver Take-Two-CEO Strauss Zelnick (r.) mit NBA Commissioner Adam Silver

Die amerikanische NBA-Liga plant zusammen mit dem Publisher Take-Two Interactive eine eigene eSport-Basketball-Liga zu gründen. Langfristig sollen alle 30 Vereine der NBA eigene eSport-Teams etablieren und in einer zusammengefassten eLeague gegeneinander antreten. Startschuss für das eSport-Projekt soll 2018 fallen. Zu Beginn werden, laut NBA-Chef Adam Silver, aber wohl nur acht bis zwölf Teams vertreten sein. Der Rest soll im Laufe der Zeit folgen.Die verpflichteten Spieler sollen ein festgelegtes Gehalt von den Vereinen erhalten, das nach oben hin gedeckelt wird. Außerdem soll, nach Vorbild der NBA, die Verteilung der neuen Talente durch ein Drafting-System vollzogen werden. Diese Mechanismen sollen eine faire Verteilung der Spieler auf die einzelnen Vereine zu gewährleisten. Um die eSport-Ambitionen auch Werbewirksam bekannt zu machen, will die NBA zusätzlich alle zur Verfügung stehenden Marketingkanäle nutzen.Nachdem bereits erste Teams, wie die Philadelphia 76ers oder die Milwaukee Bucks aktiv in den eSport eingestiegen sind, will die NBA jetzt stärker in den Markt investieren und eine langfristige Beziehung zu Take-Two beibehalten.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen