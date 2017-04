NBA-Fantasy-Liga kommt nach Deutschland

Die NBA entdeckt Games und eSport als Marketingwerkzeug für sich. Gemeinsam mit Take-Two gründete die nordamerikanische Basketball-Liga jüngst eine eigene virtuelle Liga. Nun vergibt die NBA die Lizenz für eine offizielle Fantasy-Liga an den europäischen Anbieter PlayON. Beide Unternehmen schlossen dafür eine mehrjährige Partnerschaft. Das Unternehmen mit Büros in London und Dublin bringt die NBA Fantasy Liga in zahlreiche Märkte. Unter anderem auch nach Deutschland, wo eine lokalisierte Version für die hiesigen Basketball-Fans angeboten werden soll.Fantasy Sports sind Managerspiele, bei denen virtuelle Mannschaften mit realen Spielern geführt werden. In den Online-Varianten, wie PlayON sie anbieten, werden die Werte und Statistiken der Spieler tagesaktuell im System gepflegt. Nutzer stellen sich dabei ein Team zusammen und treten mit diesen Mannschaften in Turnieren gegen andere Spieler an.Da in Fantasy-Ligen auch um Echtgeld gespielt werden kann, unterliegen die Anbieter den nationalen Gesetzen zur Regulierung von Glücksspiel.

Quelle: GamesMarkt.de

