Namco-Gründer Nakamura gestorben

Masaya Nakamura verstarb im Alter von 91 in Japan.

Masaya Nakamura prägte die wohl ikonischste Figur der Videospiele-Historie: "Pac-Man" und gründete außerdem den Spielwarenhersteller Namco, der später auch mit Games Erfolge feierte und 2006 Bandai zu Bandai Namco fusionierte . Nakamura verstarb in der vergangenen Woche im Alter von 91 in Japan. Das teilte der Publisher mit.Nakamura gründete nach dem Studium in Yokohama 1955 die Nakamura Amusement Machine Manufacturing Company (Namco), die sich in den Anfangsjahren mit der Herstellung von Spielzeug beschäftigte. Später stieg das Unternehmen auch in die Produktion von Arcade-Automaten ein. 1980 stellte Namco den Automten "Pac-Man" vor, der zum Welterfolg avancierte und zum Symbol für Videospiele wurde. Bis heute sind unzählige Adaptionen und Fortsetzungen für nahezu alle Plattformen erscheinen.2006 fusionierte Nakamuras Firma mit dem ebenfalls in den 50ern gegründeten Publisher und Entwickler Bandai, der heute bekannte Major Bandai Namco entstand. Der Name Namco lebt aber bis heute weiter, die im Rahmen der Fusion ausgegliederte Sparte der Arcade-Automaten, Freizeitparks und Internet-Kaffees fungierte als neues Unternehmen weiterhin unter dem Namen Namco.

Quelle: GamesMarkt.de

