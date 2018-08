Nach flashpoint-Insolvenz: NIS America wechselt zu Koch

Großansicht Bei Koch Media in Planegg bei München verantwortet man künftig auch die Produkte von NIS America in Deutschland Bei Koch Media in Planegg bei München verantwortet man künftig auch die Produkte von NIS America in Deutschland

God Wars - The Complete Legend (Switch): 31. August

Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk (PS4/Switch): 21. September

Metal Max Xeno (PS4): 28 September

Disgaea 1 Complete (PS4/Switch): 12. Oktober

Yomawari: The Long Night Collection (Switch): 26. Oktober

SNK 40th Anniversary Collection (Switch): 16. November

Die Insolvenz des Hamburger Vertriebsunternehmens flashpoint hat erste Konsequenzen. Der US-Publisher NIS America, bislang Lieferant der Hanseaten, hat seinen Retailvertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz neu organisiert. So übernimmt künftig Koch Media die Betreuung der Handelspartner im deutschsprachigen Raum. Für die kommenden Wochen und Monate stehen zunächst acht SKUs auf der Releaseliste."Gemeinsam mit Koch Media Frankreich und Italien blicken wir auf eine langjährige, erfolgreiche Partnerschaft und freuen uns darauf, diese Beziehung nun auf den DACH-Markt zu erweitern. Gemeinsam werden wir fantastische japanische Spiele in diese Regionen bringen und starten direkt mit Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk und Disgaea 1 Complete", so Takuro Yamashita, Präsident und CEO von NIS America.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden