My.com kündigt Konsolenport für "Warface" an

Großansicht Erscheint auch für PS4 und Xbox One: Cryteks "Warface" Erscheint auch für PS4 und Xbox One: Cryteks "Warface"

Publisher My.com, ein Unternehmen von Mail.ru, hat für diesen Sommer den Start der Closed Beta von "Warface" auf Konsole angekündigt. Ein genaues Datum ist ebensowenig bekannt wie der Zeitplan, ab wann "Warface" als Free-to-play-Titel in die Digitalstores der Konsolen kommen wird. Lediglich dass Ports für PS4 und Xbox One geplant sind, steht fest."Warface" ist ein Free-to-Play-Shooter, der vor allem in Russland und in asiatischen Märkten auf PC große Erfolge feierte. Entwickelt wurde der Titel vom deutschen Studio Crytek, das zunächst auch die Vermarktung in Eigenregie betrieb. "Warface" startete so richtig 2011 durch und erschien 2012 erstmals auch im Westen.Die Portierung für Xbox One und PS4 ist nicht der erste Ausflug von "Warface" auf Konsole. Ein Port für Xbox 360 wurde jedoch wenige Jahre nach Release eingestellt. Die PC-Version wird hingegen kontinuierlich betrieben und weiterentwickelt. Mitte 2016 visierte man zunehmend den eSport an, Ende 2017 wurde ein Battle-Royale-Modus eingeführt.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden