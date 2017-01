Musikproduzent Johannes macht Soundtrack für "Ghost Recon Wildlands"

Der US-Amerikanische Rockmusiker und Musikproduzent Alain Johannes ist für den offiziellen Soundtrack von Ubisofts " verantwortlich. Johannes arbeitete in der Vergangenheit bereits mit Künstlern wie Queens of Stone Age PJ Harvey oder den Arctic Monkeys zusammen. In einem "Behind-The-Scenes"-Video zeigt der Publisher den Entwicklungsprozess zum Soundtrack mit Johannes und seinen Kollegen.Zu hören ist der Soundtrack ab dem Release von "Ghost Recon Wildlands" am 7. März auf PS4, Xbox One und PC. Außerdem wird er separat über Apples iTunes verkauft.

Quelle: GamesMarkt.de

