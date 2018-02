Music World kurz vor dem Aus

Großansicht Bietet auf rund 1000 Quadratmetern ein umfangreiches Musik- und Filmangebot: Music World in Erding (Bild: MusikWoche) Bietet auf rund 1000 Quadratmetern ein umfangreiches Musik- und Filmangebot: Music World in Erding (Bild: MusikWoche)

Das Fachgeschäft Music World im Erdinger Gewerbegebiet schließt Ende März, wie der Inhaber Pierre Pfeiffer kürzlich im Gespräch mit dem "Merkur" erklärte. Auch die Zweigstelle Games World in der Erdinger Innenstadt schließt seine Pforten zum 31. März 2018.Die Entscheidung sei ihm nicht leichtgefallen, doch ein Fachgeschäft in dieser Größe rechne sich nicht mehr, sagte Pfeiffer weiter. Er betreibt als Geschäftsführer zudem die alpha Tonträger Vertriebsgesellschaft in Erding, die als Logistikdienstleister zahlreiche Handelsketten wie unter anderem Real, Edeka oder Euronics mit CDs, DVDs, Blu-rays und Games versorgt.Die Entwicklung von alpha habe allerdings nichts mit der Schließung von Music World zu tun, betont Pfeiffer. Die Mitarbeiter bei Music World und Games World hat er Ende Januar persönlich über die Schließung informiert und will für sie nun eine "sozialverträgliche Lösung" finden.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Handel GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen