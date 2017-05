MTG übernimmt InnoGames-Mehrheit

Die Modern Times Group (MTG) erhöhte ihre Anteile an InnoGames auf 51 Prozent. Der schwedische Medienkonzern zieht damit seine Option, die er sich bereits beim Einstieg in den Hamburger Entwickler im Herbst 2016 gesicherte hatte . Seinerzeit erwarb MTG rund 21 Prozent der Anteile für 91 Millionen Euro sowie die Option, bis Ende September 2017 eine Mehrheitsbeteiligung von besagten 51 Prozent zum gleichen Preis zuzukaufen.Noch vor Ablauf der Frist kauft MTG somit weitere Anteil hinzu. Die Beteiligung lassen sich die Schweden 82.6 Millionen Euro kosten. Der Gesamtwert von InnoGames wird somit aktuell auf 260 Millionen Euro taxiert."Die Umsätze der weltweiten Industrie für digitale Spiele werden im Jahr 2018 voraussichtlich 113 Milliarden USD erreichen", sagt Jørgen Madsen Lindemann, President und CEO von MTG. "Spiele für den PC und mobile Endgeräte decken davon 45 Prozent ab und sind das am schnellsten wachsende Segment. InnoGames ist ein großartiges Unternehmen mit hochwertigen Produkten, das uns durch seine starke Leistung weiterhin überzeugt. In den letzten sechs Monaten konnten wir das InnoGames-Team sehr gut kennenlernen und sind beeindruckt von ihrer Strategie, Kultur, Performance und dem Management."InnoGames-CEO Hendrik Klindworth sagt über die Übernahme: "Heute schreiben wir ein weiteres wichtiges Kapitel unserer Unternehmensgeschichte. Wir haben mit InnoGames international erfolgreiche Titel entwickelt, die Spieler jahrzehntelang begeistern. In den letzten zehn Jahren haben wir sechs Spiele veröffentlicht, die heute jeden Tag von Millionen Menschen auf der ganzen Welt gespielt werden. Die internationale Präsenz von MTG und unsere gemeinsamen Firmenphilosophien und Verständnisse von Unternehmergeist werden uns dabei helfen, unsere Spiele weltweit noch bekannter zu machen."

Quelle: GamesMarkt.de

