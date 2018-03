MTG splittet sich in zwei Geschäftsbereiche

Großansicht Bleibt CEO von MTG: Jorgen Madsen Lindemann (Bild: Hans Berggren/MTG) Bleibt CEO von MTG: Jorgen Madsen Lindemann (Bild: Hans Berggren/MTG)

Die schwedische MTG Modern Times Group fokussiert sich auf das Digitalgeschäft und die Beteiligungen im Digitalbereich. Das gaben die Schweden jetzt bekannt. MTG ist unter anderem Mehrheitseigner bei InnoGames , Kongregate und dem ESL-Betreiber Turtle Entertainment . Außerdem gehört MTG die Dreamhack sowie Beteiligungen an Comosa und Bitkraft. Und MTG ist Betreiber der Digital-Video-Plattformen und -Produktionshäuser Zoomin.TV und Engage Digital Partners. In die neue, zweite Gesellschaft mit Namen Nordic Entertainment Group gehören die MTG Nordic Geschäftsbereiche, die MTG Studios sowie Splay Networks. Die Nordic Entertainment Group fasst damit das TV-Sender und -Produktionsgeschäft der Schweden zusammen. Sie soll künftig als eigenes Unternehmen an der Stockholmer Börse gelistet werden.Die Aufsplittung lief allerdings nicht wie geplant. Ursprünglich wollte MTG alle jetzt in Nordic Entertainment gebündelten Aktivitäten an die dänische TDC verkaufen. Dort sollte es integriert werden. Im Gegenzug wäre MTG an TDC beteiligt. Ende Februar änderte der TDC-Verwaltungsrat jedoch seine Meinung. Statt das Vorhaben zu unterstützen, das von den TDC Aktionären hätte freigegeben werden müssen, sprach man sich gegen den Deal aus.Der Weg in die Eigenständigkeit der Nordic Entertainment Group, die übrigens keine Verbindung zu THQ Nordic hat, ist also eine Notlösung. Es ist daher auch fraglich, ob diese von Dauer ist oder ob Nordic Entertainment doch noch verkauft wird.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen