"MotoGP17" erscheint im Juni

Großansicht Der nächste Teil der "MotoGP"-Reihe geht im Juni an den Start Der nächste Teil der "MotoGP"-Reihe geht im Juni an den Start

Die Motorrad-Rennsimulation " MotoGP " geht im Juni in die nächste Runde. Am 15. Juni erscheint das Spiel für die Saison 2017 für PS4, Xbox One und PC. Der nächste Teil, der nur "MotoGP17" heißen wird, enthält dank offizieller Lizenz erneut alle Teams, Fahrern und Strecken der aktuellen Weltmeisterschaften, sowie den neu eingeführten Red-Bull-Rookies-Cup. Außerdem verspricht der italienische Entwickler Milestone , dass der neue Titel zum ersten Mal in Serienhistorie in flüssigen 60 Bildern pro Sekunde laufen wird."Wir arbeiten sehr hart daran, dass 'MotoGP17' nicht nur ein pures Update, sondern ein vollwertiges Spiel mit all den Innovationen wird, nach dem sich die Fans all die Jahre lang gesehnt haben", so Matteo Pezzotti, Lead Designer bei Milestone. "Neben einem neuen, kompetitiven Online-Modus haben wir auch einen komplett überarbeiteten Karriere-Modus und noch vieles mehr. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, kann aber versichern, dass es in den nächsten Monaten viel Großes zu sehen gibt."

Quelle: GamesMarkt.de

