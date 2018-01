"Monster Hunter: World" startet mit Wertungsrückenwind

Im Heimatland Japan ist die "Monster Hunter"-Marke ein Selbstläufer. Die Capcom -Serie zählt dort zu den erfolgreichsten Marken überhaupt. Der richtig große Durchbruch bleib im Westen allerdings bisher aus. Mit dem neuen Serienteil und dem Debüt der Serie auf den aktuellen Konsolen soll sich das laut Wunsch von Capcom allerdings ändern. Zumindest was die Qualität angeht, scheint " Monster Hunter: World " in der Tat das Zeug zum Kassenschlager zu haben. Einen Tag vor Release fällt die Fachpresse ein hervorragendes Urteil über das Spiel."Mit 'Monster Hunter World' kehrt die Serie auf den großen Bildschirm zurück - und zeigt sich von der allerbesten Seite", sagt die "GamePro" und stellt 89 Punkte aus. "Spieletipps" spricht vom "Ersten großen Hit des Jahres" und zückt die 90. " Großartig präsentierte Monsterjagd mit vielen Waffen, noch mehr Spieltiefe und grandiosen Kreaturen. Ein Spaß für Team-Player, aber auch für Solo-Spieler", resümiert der Tester.Auch die angelsächsische Presse stellt "Monster Hunter: World" ein blendendes Zeugnis aus: 95 Prozent beim "Game Informer" und "IGN". Nur "GamesSpot" wertet mit 80 Punkten etwas verhaltener als die Kollegen.Insgesamt sind sich aber alle Tester einig, dass Capcom mit "Monster Hunter: World" ein hervorragendes Rollenspiel vorlegt. Auf der Aggrationsplattformen Metacritic und OpenCritic wird der Titel aktuell mit 91 Punkten geführt. Damit setzt sich das Spiel vorerst an die Spitze der am höchsten bewerteten Spiele des zugegebenermaßen noch jungen Jahres. Ab morgen wird "Monster Hunter: World" für Xbox One und PlayStation 4 im Handel erhältlich sein. Die PC-Version soll später im Jahr folgen.

Quelle: GamesMarkt.de

