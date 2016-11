Monitoringbericht: Kultur- und Kreativwirtschaft wächst weiter

Die Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland ist 2015 weiter gewachsen. Das geht aus dem Monitoringbericht hervor, der heute im Rahmen der Jahreskonferenz der Kultur- und Kreativwirtschaft vorgestellt worden ist. Demnach stieg die Anzahl der Unternehmen in der Kultur- und Kreativwirtschaft im Jahresvergleich um 1,4 Prozent auf rund 250.600 an; eine Zahl, die seit 2009 kontinuierlich zugenommen hat. Deren Gesamtumsatz lag mit 105,4 Mrd. Euro um 2,4 Prozent über dem des Vorjahres. Angestiegen ist auch die Zahl der Beschäftigten in der Kultur- und Kreativwirtschaft - um 2,7 Prozent auf 1,08 Mio. Darunter befinden sich 834.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, das sind 3,2 Prozent mehr als im Jahr 2014. Brigitte Zypries , Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, erklärte bei der Vorstellung des Monitoringberichts: "Diese erfreuliche Entwicklung wollen wir mit der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung weiter vorantreiben. Im Fokus stehen dabei vor allem die vielen innovativen Klein- und Kleinstunternehmen der mehr als 250.000 Unternehmen der Branche: Das 2016 neu ausgerichtete Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft unterstützt die Kreativbranche in ganz Deutschland mit Vernetzungsangeboten, Wissenstransfer und Veranstaltungen."Kulturstaatsministerin Monika Grütters betonte: "Die Kultur- und Kreativwirtschaft steht für die schöpferische Kraft der Veränderung, die unser Land gesellschaftlich und wirtschaftlich voranbringt. Sie kann uns auch helfen, Schritt zu halten mit dem rasanten Tempo technologischer, ökonomischer und gesellschaftlicher Entwicklungen im Zeitalter der Digitalisierung, der Globalisierung und der Internationalisierung. Kunst und Kultur sind dabei zentrale Bindeglieder unseres Gemeinwesens und ein starker Motor für innovative Technologien. Deshalb unterstützt die Bundesregierung Künstler und Kreative dabei, auch ökonomisch erfolgreich zu sein - national wie international. Und ich habe mich dafür eingesetzt, dass es über die bisherige Unterstützung hinaus auch einen eigenen Haushaltstitel in meinem Kulturetat gibt: Bisher stehen für die kulturellen Schwerpunkte der Kultur- und Kreativwirtschaft allein in diesem Jahr 1,5 Millionen Euro zur Verfügung."

