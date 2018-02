Monika Grütters bleibt Kulturstaatsministerin

Zweifel hatte es im Vorfeld nun wirklich gar keine gegeben, aber der Vollständigkeit halber soll die Bestätigung dieser Personalie natürlich nicht gänzlich unerwähnt bleiben. Am Vorabend des CDU-Parteitages hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am vergangenen Sonntag die geplante Riege der künftigen CDU-Minister vorgestellt - und erwartungsgemäß bleibt Monika Grütters Kulturstaatsministerin. Diese Entscheidung würde - davon darf man wohl ausgehen - auch im Fall einer Minderheitsregierung Bestand haben, sollte das Mitgliedervotum der SPD der angestrebten GroKo doch noch einen Riegel vorschieben. Bestätigt hat sich auch, was schon am Tag der Vorstellung des Koalitionsvertrages durchgesickert war: Peter Altmaier soll Bundeswirtschaftsminister werden. Eine Personalie, die für den Medienbereich aber insofern uninteressanter wird, als während der Berlinale gleich von mehreren Unionspolitikern bzw. BKM-Vertretern die klare Linie vorgezeichnet wurde, den German Motion Picture Fund in die Zuständigkeit der BKM zu holen. Alexander Thies , Vorsitzender der Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen , begrüßt Grütters' neuerliche Berücksichtigung als Kulturstaatsministerin und betont: "Die Kontinuität dieses für unsere Branche so wichtigen Schlüsselamtes ist für eine nachhaltige Förderung der deutschen Filmproduktionswirtschaft von großer Bedeutung. Wir hoffen, dass sich Frau Grütters als Kulturstaatsministerin weiter an der Stärkung des deutschen Filmproduktionsstandorts - gerade in einer Zeit des zunehmenden internationalen Wettbewerbs - beteiligt und an der Verbesserung derFördermaßnahmen des Bundes mitwirkt."

