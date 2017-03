Momox mit neuem Chief Financial Officer

Großansicht Seit Jahresbeginn CFO bei Momox: Christian von Hohnhorst Seit Jahresbeginn CFO bei Momox: Christian von Hohnhorst

Christian von Hohnhorst ist beim Online-Ankaufsservice Momox seit Jahresbeginn als Chief Financial Officer (CFO) tätig. In dieser Funktion ist der diplomierte Kaufmann für den Finanzbereich der Marken momox, medimops und ubup verantwortlich. Zuletzt war Christian von Hohnhorst in gleicher Position bei Gutefrage.net und dort für alle Portale der Gruppe verantwortlich. "Der Bereich Re-Commerce ist ein spannender Markt mit enormen Wachstumspotential. Ich möchte momox tatkräftig dabei unterstützen, auch zukünftig auf Wachstumskurs zu bleiben und die Internationalisierung des Geschäftsmodells weiter voran zu treiben", so der neue CFO.Für 2016 verkündete Momox ein Umsatzwachstum von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 150 Millionen. Laut CEO Heiner Kroke ist es das Ziel für 2017, das Geschäft in allen Kategorien weiter auszubauen: "Das Fashion-Segment sowie das internationale Geschäft werden Wachstumstreiber 2017 sein." Derzeit betreibt momox länderspezifische Plattformen in Großbritannien, Frankreich und Österreich, die vom Hauptsitz in Berlin gesteuert werden. Die Expansion in ein weiteres Land ist bereits in Planung.In einem im Sommer 2016 geführten Blickpunkt:Film-Interview hatte Kroke konkrete An- und Verkaufszahlen für DVDs/Blu-rays sowie CDs und Games publik gemacht. So seien 2015 mehr als drei Mio. DVDs und Blu-rays an- und verkauft worden. In der Kategorie CD habe Momox seit 2010 zirka 19 Mio. Stück angekauft. Im selben Zeitraum habe man vier Mio. Games angekauft.

Quelle: VideoMarkt

