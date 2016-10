Mobile-Markt: Neue Smartphones, alte Tablets

Großansicht Auch in den kommenden Jahren bleiben Games die umsatzstärkste App-Kategorie (Bild: Newzoo) Auch in den kommenden Jahren bleiben Games die umsatzstärkste App-Kategorie (Bild: Newzoo)

Großansicht Bei den Apple-Smartphones sind vor allem neuere Modelle in Gebrauch. Für iPads gilt das Gegenteil (Bild: Newzoo) Bei den Apple-Smartphones sind vor allem neuere Modelle in Gebrauch. Für iPads gilt das Gegenteil (Bild: Newzoo)

Der Mobile-App-Markt wächst. Und er wird auch in den kommenden Jahren wachsen. Zu diesem Schluss kommt das niederländische Marktforschungsunternehmen Newzoo in seinem neuen "Global Mobile Market Report". Newzoo prognostiziert dem Markt für 2016 ein globales Umsatzvolumen von 44,8 Mrd. Dollar. 82 Prozent davon oder rund 36,5 Mrd. Dollar sollen auf Spiele-App-Umsätze entfallen. An der Dominanz der Games soll sich auch bis 2020 nichts ändern, auch wenn die Nicht-Spiele-App-Umsätze deutlich stärker steigen sollen. 2020 soll der globale Umsatz mit Mobile-Apps bei 80,6 Mrd. Dollar liegen. 58,1 Mrd. Dollar oder rund 72 Prozent entfallen dabei auf Spiele-Apps.Interessant sind auch weitere Ergebnisse des Reports. Der legt zum Beispiel nahe, dass trotz rückläufiger Verkaufszahlen der Tablet-Markt keineswegs tot ist. Tablets werden schlicht nur länger genutzt bzw. seltener durch ein neues Modell ersetzt. Newzoo belegt dies exemplarisch an Daten aus den USA und zu Apple. So handelt es sich bei 78 Prozent aller monatlich benutzten iPhones um Modelle, die 2014 oder später auf den Markt kamen. Bei den Tabltes ist es genau umgekehrt: 79 Prozent aller monatlich genutzten iPads kamen vor 2014 auf den Markt. Fairerweise erwähnt Newzoo aber auch, dass bezogen auf alle monatlich aktiven iOS-Geräte die Tabltes insgesamt nur zwölf Prozent ausmachen.Den vollständigen Report zum Mobile App Markt gibt es bei Newzoo zum Download.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen