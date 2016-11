Mixi setzt für Westen auf Marvel-Lizenz

Mixi ist das größte soziale Netzwerk Japans. Darüber hinaus betätigt sich das Unternehmen auch als Publisher von Mobile-Games, darunter auch auch Spiele für iOS- und Android-Plattformen. Um auch in westlichen Märkten Fuß zu fassen, setzt Mixi auf eine schlagkräftige Lizenz. "Marvel Tsum Tsum", eines der ersten Spiele der Japaner im Westen, kommt mit offizieller Marvel-Lizenz. Der Comic-Verlag gehört seit 2009 zum Disney-Konzern."Marvel Tsum Tsum" ist ein Connect-and-Erase-Puzzle-Game. Nach dem Start des Spiels im Sommer dieses Jahres in Japan und den USA, ist der Titel seit kurzem in insgesamt in über 150 Länder erhältlich, darunter auch Deutschland.

Quelle: GamesMarkt.de

