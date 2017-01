MIT gründet Play-Lab-Programm

Das Game Lab des Massachusetts Institute of Technology (MIT) hat in Zusammenarbeit mit der Seraph Group und den Bayview Labs das "Play Labs"-Programm, zur Unterstützung von Start-ups in den Bereichen Augmented Reality, Virtual Reality und Artifical Intelligence gestartet. Das Programm bezieht sich vor allem auf Studenten und Absolventen des MIT, die sich mit "spielerischen"-Technologien befassen, und bietet den ausgewählten Start-ups finanzielle und räumliche Unterstützung sowie Hilfe durch Mentoren.Start-up-Entwickler, die von dem Play-Labs-Programm akzeptiert werden, erhalten jeweils eine Anfangsinvestition von 20.000 Dollar aus dem bereitgestellten Play-Labs-Fonds. Als Gegenleistung verlangt das Programm entsprechende Stammaktien der Studios. Start-ups, die das Programm absolvieren und bestimmte Kriterien erfüllen, erhalten bis zu 80.000 Dollar zusätzliche Finanzierung von Play Labs und seinen Investitionspartnern. Die ersten ausgewählten Studios werden dann von Juni bis August 2017 am Campus des MIT ihre ersten Förderung erhalten.

Quelle: GamesMarkt.de

