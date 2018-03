Mit ein paar Dollar mehr: Jeff Bezos reichster Mann der Welt

Das US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" hat mal wieder eine Liste der reichsten Menschen der Welt veröffentlicht. Demnach übernahm Jeff Bezos das Ranking mit einem Gesamtvermögen von 112 Mrd. Dollar. Aufgrund von Aktienkurs-Steigerungen des Amazon-Papiers kletterte sein Vermögen innerhalb eines Jahres um annähernd 40 Mrd. Euro. Platz zwei nimmt Bill Gates ein, der das Ranking der reichsten Menschen in den letzten 20 Jahren meistens angeführt hatte. Das Vermögen des Microsoft-Gründers wird von "Forbes" auf 90 Mrd. Dollar taxiert.Marc Zuckerberg von Facebook (Rang 5) kommt derzeit auf 71 Mrd. Dollar. Die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin auf jeweils 44 Mrd. Dollar. Für Dietrich Mateschitz von Red Bull wird ein Vermögen in Höhe von 23 Mrd. Dollar ausgewiesen. In den Top-100 wird auch Rupert Murdoch (Fox) mit einem Vermögen von 15 Mrd. Dollar vermerkt.

