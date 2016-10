Ministerin ruft zur Bildungsoffensive auf

Großansicht Die Bundesbildungsministerin Johanna Wanka stellt in Berlin ihre Bildungsoffensive vor. (Bild: BMBF / Hans-Joachim Rickel) Die Bundesbildungsministerin Johanna Wanka stellt in Berlin ihre Bildungsoffensive vor. (Bild: BMBF / Hans-Joachim Rickel)

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung lädt heute gegen 11:30 Uhr zur Vorstellung der Strategie zur "Bildungsoffensive für die digitale Wissenschaft" nach Berlin ein. Dabei geht es der Bundesbildungsministerin Johanna Wanka vor allem um die digitale Aufrüstung deutscher Bildungseinrichtungen. Einer der entscheidenden Eckpfeiler dieser Strategie ist der geplante Digital-Pakt, der vorsieht, dass der Bund fünf Milliarden Euro in den nächsten fünf Jahren zur Verfügung stellt. Dadurch sollen Schulen massiv in neue digitale Ausstattung investieren können."Gemeinsam können Bund und Länder so den Schulen das richtige Werkzeug für gute Bildung im 21. Jahrhundert geben", sagt Wanka. "Auf diese Weise wird nicht nur die Chancengerechtigkeit für die junge Generation verbessert, sondern wir sichern auch die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes".Die "Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft" ist der dritte Punkt auf der "Digitalen Agenda 2014 - 2017" der Bundesregierung, und dient der weiträumigen Digitalisierung der Bereiche Bildung, Forschung und Wissenschaft.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen