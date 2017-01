"Minecraft"-Schulversion wird ausgebaut

Vor einigen Monaten veröffentlichten Microsoft und Entwickler Mojang eine speziell angepasste Unterrichtsversion des Aufbauspiels " Minecraft ", die sich vor vorrangig an Schulen richtet. Jetzt kündigen beide Firmen eine Erweiterung für die "Minecraft: Education Edition" an. Mit dem Update wird das sogenannte Mentoren-Programm auf insgesamt 60 Mitglieder aus 16 Ländern erweitert. Die Mentoren sind dafür zuständig, der Community der Unterrichtsedition regelmäßig Text-, Livestream- oder Video-Beiträge zur Verfügung zu stellen.Zusätzlich wird das Spiel mit der Version 1.0 um einige weitere Funktionen erweitert. Hinzukommen wird unter anderem eine Generalpause, die der Lehrer für die gesamte Spielwelt einlegen kann, Text-to-Speech-Funktionen zur besseren Kommunikation und die Erhöhung der maximalen Bauhöhe auf 256 Blöcke.Mithilfe der "Minecraft: Education Edition" können Schulen, Lehrer und Eltern das Spiel in den Unterricht integrieren und den Schülern auf spielerische Weise das bauen von Strukturen und das Zusammenspiel in der Gruppe lehren. Den Kindern ist es damit außerdem möglich Zuhause, ohne selbst eine Version von "Minecraft" zu besitzen, an ihren Schulprojekten weiter zu bauen.

Quelle: GamesMarkt.de

