"Minecraft"-Crossplay und fünf Jahre "Neverwinter"

Der neuevon, in dem auch das offizielleauftaucht, wirkt wie ein kleiner Seitenhieb aufAversion gegen Plattformübergreifendes Spielen. Die Switch-Version von "Minecraft" unterstützt, wie schon "Fortnite", Crossplay mit Microsoft-Plattformen. | Quelle: youtube.com Das Entwicklerstudio, das vor einigen Wochen mitsamt ihrervonblockiert wurde, hat nun auch noch Schwierigkeiten mit. Das Unternehmen deaktivierte den Account des Spiels und verhindert auf diese Weise diefür "Active Shooter". | Quelle: cbsnews.com und Publisherhaben zumdes MMORPGs "", das auf einer Kampagnenwelt von "Dungeons and Dragons" basiert, so einige Erfolge zu feiern. Das Spiel zählt mittlerweile knappauf PC, PlayStation 4, und Xbox One, die während dieser fünf Jahre unter anderem ca.bezwangen. | Quelle: twitter.com

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden