Mimimi gewinnt erneut Indie Prize

Best Game Design - "Shadow Tactics: Blades of the Shogun" von Mimimi Productions (Deutschland)

- "Shadow Tactics: Blades of the Shogun" von Mimimi Productions (Deutschland) Best VR Game - "Anshar Wars 2" von Ozwe Games (Schweiz)

- "Anshar Wars 2" von Ozwe Games (Schweiz) Most Innovative Game - "FRU" von Through Games (Niederlande)

- "FRU" von Through Games (Niederlande) Best Game Audio - "Blink and Die" von Sureksu (Argentinien)

- "Blink and Die" von Sureksu (Argentinien) Best Game Art - "Figment by Bedtime" von Digital Games (Dänemark)

- "Figment by Bedtime" von Digital Games (Dänemark) Best Game Narrative - "Empathy" von Pixel Night (Schweden)

- "Empathy" von Pixel Night (Schweden) Best Multiplayer Game - "Lightfield" von Lost in the Garden (Österreich)

- "Lightfield" von Lost in the Garden (Österreich) Best Kids and Family Game - "Blink and Die" von Suresku (Argentinien)

- "Blink and Die" von Suresku (Argentinien) Best Mobile Game - "Super Pet Hero" von Amused Sloth (Rumänien)

- "Super Pet Hero" von Amused Sloth (Rumänien) Best in Show - Audience Choice - "CoverFire" von 1MBand (Spanien)

Jetzt stehen sie fest, die Gewinner des diesjährigen Indie Prize auf der Casual Connect Europe , die derzeit in Berlin stattfindet. Und die Gewinnerliste zeigt, wie vielfältig der Markt ist. Die Awards in den zehn Kategorien gingen an neun verschiedene Entwicklerteams aus neun verschiedenen Ländern. Aus Deutschland kommt aber nur ein Gewinner: Der Indie Prize für das Beste Game Design ging an Mimimi Productions für "Shadow Tactics: Blades of the Shogun". Mimimi hatte den Indie Prize 2014 bereits schon einmal gewonnen, damals jedoch mit "The Last Tinker" und in der Kategorie "Best of Show." Zwei Preise gingen in diesem Jahr nach Argentinien an Sureksu für "Blink and Die"."Indie Prize wächst von Jahr zu Jahr - es ist großartig und überwältigend zu sehen, wie das Talent und der "Indie-Spirit" auf der ganzen Welt derart enorm wachsen. Im Namen der Casual Connect und des Indie Prize möchten wir allen Finalisten, Nominierten und Gewinnern herzlich gratulieren. Wir freuen uns darauf, in Zukunft mehr Spiele zu sehen", so Yulia Moshkaryova, Leiterin des Indie Prize.

Quelle: GamesMarkt.de

