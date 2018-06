Millionenseller "Hellblade"

Mit "Hellblade: Senua's Sacrifice" gelang Ninja Theory im vergangenen Jahr ein echter Überraschungshit. Der britische Entwickler heimste für sein Action-Spiel zahlreiche Preise und unzählige Nominierungen ein. Auch der Absatz von "Hellblade" brummte: Obwohl bisher nur rein digital erhältlich, durchbrach der Titel jüngst die Marke von einer Million Downloads über die Plattformen PlayStation 4, Xbox One und PC hinweg. Ninja Theory vermarktet das Spiel im Eigenvertrieb ohne Publishingpartner.Dieser Erfolg blieb natürlich nicht verborgen. Das Studio mit Sitz in Cambridge ist mittlerweile Teil von Microsoft . Wie der Plattformhalter auf der E3 verkündete , wurde Ninja Theory in Gänze übernommen und ist nun Teil des hauseigenen Studionetzwerks des Xbox-Herstellers. Die Briten werden also in Zukunft exklusiv für die Xbox und Windows-Rechner entwickeln.

Quelle: GamesMarkt.de

