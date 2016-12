Mieten statt kaufen: Otto Now gestartet

Großansicht Über Otto Now vermietet der Versandhandelsriese neuerdings auch Produkte wie Unterhaltungselektronik (Bild: Otto) Über Otto Now vermietet der Versandhandelsriese neuerdings auch Produkte wie Unterhaltungselektronik (Bild: Otto)

Im Spätsommer bereits angekündigt, ist nun Otto Now an den Start gegangen. Über den neuen Service können Kunden des Versandriesen Produkte auf Zeit mieten, darunter auch Unterhaltungselektronik wie Fernseher, Tablets und Spielekonsolen. Die Ausleihe einer PlayStation 4 oder Xbox One S beispielsweise ist zum Preis von 14,99 Euro im Monat möglich, ein 55-Zoll-UHD-TV von Samsung kostet 39,99 Euro/Monat. Ab einer Mietdauer von zwölf Monaten wird der Monatsbeitrag gestaffelt günstiger. Die Mindestmietzeit bei Otto Now beträgt grundsätzlich drei Monate, danach kann monatlich gekündigt werden. Die Produkte, die Otto vermietet, werden in der Pressemitteilung zum Launch als "neuwertig" bezeichnet, d.h. sie kommen professionell gereinigt und voll funktionsfähig bzw. auf Werkseinstellungen zurückgesetzt zum Kunden."Die Idee, Produkte auf Zeit zu besitzen und lediglich zu mieten, hat in Deutschland ein neues Level erreicht. Es ist jetzt der richtige Moment, die Bereitschaft der Konsumenten für Mietangebote zu testen. Getreu dem agilen Projektvorgehen Ottos testet das Team seine Ergebnisse in einem frühen Stadium live im Markt, sodass Otto Now bereits seit heute als Beta-Version zu sehen ist", sagt Marc Opelt, Bereichsvorstand Vertrieb.

Quelle: VideoMarkt

